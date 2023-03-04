Rheinmetall обговорює будівництво танкового заводу в Україні
Rheinmetall обговорює будівництво танкового заводу в Україні
Комісія визначила трьох кандидатів на директора НАБУ
Комісія визначила трьох кандидатів на директора НАБУ
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Збройні сили України. Домашня робота
Збройні сили України. Домашня робота
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
Шон Пенн: «Я ніколи не перевіряв банківських рахунків Єрмака»
Шон Пенн: «Я ніколи не перевіряв банківських рахунків Єрмака»
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Байдену видалили злоякісну пухлину
Байдену видалили злоякісну пухлину
ГоловнаСуспільствоЖиття

У неділю в Україні буде до 5 градусів тепла

На півдні прогріється до +10.

У неділю, 5 березня Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі в західних та північних областях невеликий сніг, вдень в Карпатському регіоні невеликий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

Температура по Київській області вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, у неділю в Києві буде вітряно, пориви сягатимуть 15-18 м/с

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також