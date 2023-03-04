У неділю в Україні буде до 5 градусів тепла

На півдні прогріється до +10.

У неділю, 5 березня Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі в західних та північних областях невеликий сніг, вдень в Карпатському регіоні невеликий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

Температура по Київській області вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, у неділю в Києві буде вітряно, пориви сягатимуть 15-18 м/с.