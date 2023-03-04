Головне за день. Субота, 4 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі, ситуація навколо Бахмута, ворожі обстріли, наслідки ворожого ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. Яким запам’ятається 374-й день повномасштабної війни.

Рятувальники у Запоріжжі під час розбору завалів знайшли тіло жінки, яка загинула від російського ракетного удару 2 березня.

"Запоріжжя. 4 березня о 16:30 під час розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку вилучено тіло загиблої жінки. Всього деблоковано тіла 11 загиблих осіб (з них 1 дитина)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, що вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. Станом на ранок 4 березня кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по житловому багатоповерховому будинку у Запоріжжі зросла до десяти. Серед загиблих одна дитина.

Досвід ЗСУ дозволяє перебудовувати оборону і надалі чинити опір в Бахмуті, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

"Бахмут на сьогодні - це епіцентр війни. Тільки в районі самого міста за добу ворог здійснив 21 обстріл та сталося 9 боєзіткнень. Загалом в районі населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське було зафіксовано 131 обстріл ворога та з РСЗВ та артилерії та сталося 38 боєзіткнень. Було вбито 155 окупантів, 239 зазнали поранень, а трьох взяли у полон", - розповів Череватий.

За його словами, ситуація навколо Бахмута наразі важка, але контрольована. "Для ворога це місто пріоритетна ціль, проте наше командування і особовий склад роблять все, щоб боронити цей населений пункт і при цьому завдавати максимальних втрат ворогу", - зауважив Череватий.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російська окупаційна армія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог продовжує безуспішні наступальні дії в районах Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

Загарбники впродовж доби завдали чотирьох ракетних та 10 авіаударів, здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, є загиблі та поранені серед мирного населення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також двох ударів по зенітно-ракетних комплексах та один - по складу боєприпасів росіян.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 4 березня – в новині.

Російські війська у суботу, 4 березня, кілька разів завдали ударів з важкої артилерії та РСЗВ по Нікопольському району Дніпропетровщини.

"У Червоногригорівській громаді загинуло дві людини. Це 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Пошкоджено вісім приватних будинків, дві господарські споруди, лінію електропередач та газогін", - заявив керівник ОВА Сергій Лисак у Telegram.

За його словами, у Нікополі пошкоджено готель.

Президент Володимир Зеленський привітав президента Європарламенту Роберту Мецолу в Україні. Їх зустріч відбулася у Львові.

"Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", - написав Зеленський на Facebook-сторінці.

Президент зазначив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!