Росармія продовжує безуспішний наступ у районах Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара, - Генштаб

За добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Російська окупаційна армія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Рашисти продовжують безуспішні наступальні дії в районах Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загарбники протягом доби завдали чотирьох ракетних та 10 авіаударів, здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, є загиблі та поранені серед мирного населення.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також двох ударів по зенітно-ракетних комплексах та один - по складу боєприпасів росіян.

Ситуація на фронті станом на 18.00 4 березня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Голишівське, Павлівка та Садки Сумської області та районів 22 населених пунктів Харківської області. Серед них - Гранів, Глибоке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Вільхуватка, Дворічанське та Дворічна;

- без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Голишівське, Павлівка та Садки Сумської області та районів 22 населених пунктів Харківської області. Серед них - Гранів, Глибоке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Вільхуватка, Дворічанське та Дворічна; на Куп’янському та Лиманському вороги продовжували вести наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мали. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Федорівка і Роздолівка на Донеччині;

та вороги продовжували вести наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мали. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Федорівка і Роздолівка на Донеччині; на Бахмутському росіяни безуспішно намагаються оточити Бахмут. Протягом доби українські воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Предтечине, Олександро-Шультине, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк;

росіяни безуспішно намагаються оточити Бахмут. Протягом доби українські воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Предтечине, Олександро-Шультине, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк; на Авдіївському та Шахтарському загарбники безуспішно атакували позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське та Красногорівка. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, Кам’янки, Авдіївки, Ласточкиного, Красногорівки, Невельського, Мар’їнки, Георгіївки, Богоявленки, Вугледара та Времівки;

та загарбники безуспішно атакували позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське та Красногорівка. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, Кам’янки, Авдіївки, Ласточкиного, Красногорівки, Невельського, Мар’їнки, Георгіївки, Богоявленки, Вугледара та Времівки; на Запорізькому та Херсонському противник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 30 населених пунктів. Серед них - Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області; Червоний Маяк, Козацьке, Іванівка, Антонівка та Інженерне Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Нагадаємо, рятувальники у Запоріжжі під час розбору завалів знайшли нині тіло жінки, яка загинула від російського ракетного удару 2 березня. Таким чином кількість жертв сягнула 11 осіб.

Також окупанти обстріляли село Мар'ївка Запорізького району.