Цього місяця Кабмін підготує рішення, які потрібні громадам для бюджетної стійкості.

Президент Володимир Зеленський озвучив підсумки Конгресу місцевих та регіональних влад України, який відбувся 4 березня у Львові.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

У заході взяли керівники центральних і місцевих органів влади, представники державної влади й місцевих громад з усіх регіонів.

Основними темами Конгресу були безпека, енергетика, соціальний захист та фінансові питання та боротьба з корупцією.

"Домовилися сьогодні, що вже в березні Кабмін підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості. Відповідні зміни до закону про державний бюджет України будуть запропоновані Верховній Раді", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Президент оголосив про створення Конгресу місцевих та регіональних влад у лютому 2021 року.

3 березня керівник ОПУ Андрій Єрмак провів засідання президії Конгресу.