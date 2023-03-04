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Зеленський розповів про підсумки Конгресу місцевих та регіональних влад України

Цього місяця Кабмін підготує рішення, які потрібні громадам для бюджетної стійкості.

Зеленський розповів про підсумки Конгресу місцевих та регіональних влад України
Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України
Фото: скриншот відео

Президент Володимир Зеленський озвучив підсумки Конгресу місцевих та регіональних влад України, який відбувся 4 березня у Львові.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

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У заході взяли керівники центральних і місцевих органів влади, представники державної влади й місцевих громад з усіх регіонів.

Основними темами Конгресу були безпека, енергетика, соціальний захист та фінансові питання та боротьба з корупцією.

"Домовилися сьогодні, що вже в березні Кабмін підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості. Відповідні зміни до закону про державний бюджет України будуть запропоновані Верховній Раді", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Президент оголосив про створення Конгресу місцевих та регіональних влад у лютому 2021 року.

3 березня керівник ОПУ Андрій Єрмак провів засідання президії Конгресу.

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