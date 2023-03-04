У Запоріжжі вже 11 загиблих від російського удару 2 березня

Рятувальники у Запоріжжі під час розбору завалів знайшли тіло жінки, яка загинула від російського ракетного удару 2 березня.

Про це повідомляє ДСНС.

"Запоріжжя. 4 березня о 16:30 під час розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку вилучено тіло загиблої жінки. Всього деблоковано тіла 11 загиблих осіб (з них 1 дитина)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.

Станом на ранок 4 березня кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по житловому багатоповерховому будинку у Запоріжжі зросла до десяти. Серед загиблих одна дитина.

У Запоріжжі рятувальники винесли кішку з напівзруйнованої квартири у будинку, який російські окупанти обстріляли 2 березня.