Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
​Під Донецьком ЗСУ знищили полк непідготовлених мобілізованих із Іркутської області
​Під Донецьком ЗСУ знищили полк непідготовлених мобілізованих із Іркутської області
Збройні сили України. Домашня робота
Збройні сили України. Домашня робота
Під час огляду ексгумованих тіл у Бородянці виявили особисті речі
Під час огляду ексгумованих тіл у Бородянці виявили особисті речі
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим
Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим
Переписана література: Джеймс Бонд, Роальд Дал… Гоголь?
Переписана література: Джеймс Бонд, Роальд Дал… Гоголь?
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запоріжжі вже 11 загиблих від російського удару 2 березня

Серед загиблих - одна дитина.

У Запоріжжі вже 11 загиблих від російського удару 2 березня
Фото: ДСНС

Рятувальники у Запоріжжі під час розбору завалів знайшли тіло жінки, яка загинула від російського ракетного удару 2 березня.

Про це повідомляє ДСНС.

"Запоріжжя. 4 березня о 16:30 під час розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку вилучено тіло загиблої жінки. Всього деблоковано тіла 11 загиблих осіб (з них 1 дитина)", - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.

Станом на ранок 4 березня кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по житловому багатоповерховому будинку у Запоріжжі зросла до десяти. Серед загиблих одна дитина.

У Запоріжжі рятувальники винесли кішку з напівзруйнованої квартири у будинку, який російські окупанти обстріляли 2 березня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також