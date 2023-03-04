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Кількість загиблих від ракетного удару росіян по будинку в Запоріжжі зросла до 10

Із-під завалів дістали ще три тіла загиблих.

Кількість загиблих від ракетного удару росіян по будинку в Запоріжжі зросла до 10
Фото: ГУ ДСНС у Запорізькій області

Станом на 07:00 4 березня кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по житловому багатоповерховому будинку у Запоріжжі зросла до десяти. Серед загиблих одна дитина.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області.

“Вже дві доби рятувальники ліквідовують наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку. Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих з яких одна дитина”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місці події надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Станом на 07:00 4 березня ліквідація наслідків триває. Загалом до робіт залучено 109 співробітників різних служб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС – 74 рятувальники та 13 одиниць.

Координацію сил та засобів здійснює мобільна оперативна група ДСНС України. На ліквідацію надзвичайної події залучені рятувальники Мобільно-рятувального центру м. Київ, підрозділи ДСНС Запорізької області, співробітники Національної поліції, комунальні служби, медики та волонтери.

Фото: ГУ ДСНС у Запорізькій області

Як відомо, вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували двох котів та собаку. 

Для покращення видимості під час проведення аварійно-рятувальних робіт вночі співробітники ДСНС додатково встановлювали освітлювальні вежі. 

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