Під час огляду ексгумованих тіл у Бородянці виявили особисті речі
Під час огляду ексгумованих тіл у Бородянці виявили особисті речі
Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим
Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
​Під Донецьком ЗСУ знищили полк непідготовлених мобілізованих із Іркутської області
​Під Донецьком ЗСУ знищили полк непідготовлених мобілізованих із Іркутської області
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
Збройні сили України. Домашня робота
Збройні сили України. Домашня робота
Переписана література: Джеймс Бонд, Роальд Дал… Гоголь?
Переписана література: Джеймс Бонд, Роальд Дал… Гоголь?
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСпорт

Міжнародна федерація гімнастики продовжила заборону виступів російських і білоруських спортсменів

Заборона також стосується суддів з цих країн.

Міжнародна федерація гімнастики продовжила заборону виступів російських і білоруських спортсменів
Фото: insidethegames

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики вирішив підтвердити заборону виступів російських і білоруських спортсменів.

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації гімнастики.

Також не мають права брати участь у змаганнях Міжнародної федерації гімнастики або змаганнях, санкціонованих нею, російські та білоруські спортсмени та офіційні особи, включаючи суддів.

Підписуйтесь на наш Google News

Уточнюється, що ці заходи набирають чинності негайно та замінюють усі заходи, прийняті раніше Виконавчим комітетом Міжнародної федерації гімнастики.

Втім, Міжнародна федерація гімнастики “буде постійно стежити за загальною ситуацією та може переоцінити ці заходи залежно від розвитку обставин”.

Нагадаємо, у березні минулого року Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики на екстреному засіданні ухвалив рішення усунути гімнастів з Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також