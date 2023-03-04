Міжнародна федерація гімнастики продовжила заборону виступів російських і білоруських спортсменів

Заборона також стосується суддів з цих країн.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики вирішив підтвердити заборону виступів російських і білоруських спортсменів.

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації гімнастики.

Також не мають права брати участь у змаганнях Міжнародної федерації гімнастики або змаганнях, санкціонованих нею, російські та білоруські спортсмени та офіційні особи, включаючи суддів.

Уточнюється, що ці заходи набирають чинності негайно та замінюють усі заходи, прийняті раніше Виконавчим комітетом Міжнародної федерації гімнастики.

Втім, Міжнародна федерація гімнастики “буде постійно стежити за загальною ситуацією та може переоцінити ці заходи залежно від розвитку обставин”.

Нагадаємо, у березні минулого року Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики на екстреному засіданні ухвалив рішення усунути гімнастів з Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою.