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Футболіст Шахтаря претендує на приз "Найкращому гравцю місяця" в АПЛ

Манор Соломон демонструє приголомшливу стабільність.

Футболіст Шахтаря претендує на приз "Найкращому гравцю місяця" в АПЛ
Манор Соломон
Фото: fulhamfc.com

Півзахисник "Шахтар" Манор Соломон, який виступає в лондонському "Фулгемі" на правах оренди, включений Англійською прем'єр-лігою до номінантів на приз "Найкращий гравець лютого", повідомляє пресслужба організації.

Незважаючи на те, що в останніх трьох матчах своєї команди ізраїльтянин виходив виключно на заміну, 23-річний хавбек відзначився у кожному із цих матчів забитим голом.

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Крім Манора до секстету претендентів також входять:

  • форвард "Лестера" Келечі Іхеаначо (2 голи та 3 асисти);
  • одноклубник Соломона, голкіпер Бернд Лено (відстояв 3 гри "на нуль" із 4-х);
  • нападник "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд (5 голів у 4-х матчах);
  • форвард "Астон Вілли" Оллі Уоткінс (4 голи);
  • захисник "Тоттенгема" Емерсон Роял (1 гол).
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