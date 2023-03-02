Футболіст Шахтаря претендує на приз "Найкращому гравцю місяця" в АПЛ

Півзахисник "Шахтар" Манор Соломон, який виступає в лондонському "Фулгемі" на правах оренди, включений Англійською прем'єр-лігою до номінантів на приз "Найкращий гравець лютого", повідомляє пресслужба організації.
Незважаючи на те, що в останніх трьох матчах своєї команди ізраїльтянин виходив виключно на заміну, 23-річний хавбек відзначився у кожному із цих матчів забитим голом.
Крім Манора до секстету претендентів також входять:
- форвард "Лестера" Келечі Іхеаначо (2 голи та 3 асисти);
- одноклубник Соломона, голкіпер Бернд Лено (відстояв 3 гри "на нуль" із 4-х);
- нападник "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд (5 голів у 4-х матчах);
- форвард "Астон Вілли" Оллі Уоткінс (4 голи);
- захисник "Тоттенгема" Емерсон Роял (1 гол).
The 6️⃣ nominees for February's @premierleague #POTM are here 💪— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2023
Have your say, vote now ➡ https://t.co/p5a7hHYUWi#FIFA23 #FUT pic.twitter.com/olQu69j0dk