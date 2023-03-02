Футболіст Шахтаря претендує на приз "Найкращому гравцю місяця" в АПЛ

Півзахисник "Шахтар" Манор Соломон, який виступає в лондонському "Фулгемі" на правах оренди, включений Англійською прем'єр-лігою до номінантів на приз "Найкращий гравець лютого", повідомляє пресслужба організації.

Незважаючи на те, що в останніх трьох матчах своєї команди ізраїльтянин виходив виключно на заміну, 23-річний хавбек відзначився у кожному із цих матчів забитим голом.

Крім Манора до секстету претендентів також входять: