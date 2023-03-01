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Кривцов потрапив до символічної збірної тижня MLS

Сергій миттєво влився у новий колектив.

Кривцов потрапив до символічної збірної тижня MLS
Сергій Кривцов
Фото: instagram.com/intermiamicf

У першому турі MLS новий клуб Сергія Кривцова "Інтер Майамі" обіграв "Монреаль Імпект" – 2:0.

У цьому поєдинку українець відкрив рахунок не лише своїм виступам за флоридський клуб, а й своїм голам за нього – на 41-й хвилині Сергій на табло залишив лише один нуль. Кривцов відгукнувся на подачу з кутового та заніс м'яч у ворота.

У підсумку центрбек був визнаний гравцем матчу.
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Крім того, Сергій потрапив до символічної збірної тижня.

Нагадаємо, що 31-річний Кривцов перейшов у "Інтер Маямі" з донецького "Шахтаря" під час зимового трансферного вікна у статусі вільного агента. Із флоридським клубом українець підписав контракт до кінця сезону 2024 року з можливістю продовження ще на рік.

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