Кривцов потрапив до символічної збірної тижня MLS

У першому турі MLS новий клуб Сергія Кривцова "Інтер Майамі" обіграв "Монреаль Імпект" – 2:0.

У цьому поєдинку українець відкрив рахунок не лише своїм виступам за флоридський клуб, а й своїм голам за нього – на 41-й хвилині Сергій на табло залишив лише один нуль. Кривцов відгукнувся на подачу з кутового та заніс м'яч у ворота.

Gregore ➡️Sergii to give us a 1-0 lead at #DRVPNKStadium 😤 VAMOSSSS#MIAvMTL | 1-0 pic.twitter.com/3ZZFXk25eR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023

Крім того, Сергій потрапив до символічної збірної тижня.

Ballers from day one and it showed on day one 💯



📝: https://t.co/mGPAXdyLoT pic.twitter.com/PVYh9OlU3n — Major League Soccer (@MLS) February 28, 2023

Нагадаємо, що 31-річний Кривцов перейшов у "Інтер Маямі" з донецького "Шахтаря" під час зимового трансферного вікна у статусі вільного агента. Із флоридським клубом українець підписав контракт до кінця сезону 2024 року з можливістю продовження ще на рік.