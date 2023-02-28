Ротаня призначено головним тренером збірної України

Але, поки що, виконуючим обов’язки.

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) на пропозицію Комітету національних збірних команд УАФ затвердив Русланя Ротаня виконувачем обов’язки головного тренера національної збірної України, повідомляє пресслужба УАФ.

Угода з Ротанем, який наразі виконує функції головного тренера молодіжної збірної України та клубу УПЛ "Олександрія" буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, перемовини з яким за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ.

Відзначається, що виконком УАФ погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини із Ребровим стосовно призначення його головним тренером національної збірної України з укладенням контракту строком до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року.

Додамо, що Ротань буде наставником "синьо-жовтих" на матчі проти збірної Англії, який пройде вже 16 березня і стане першим у відборі до Євро-2024.