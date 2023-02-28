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Ротаня призначено головним тренером збірної України

Але, поки що, виконуючим обов’язки.

Ротаня призначено головним тренером збірної України
Руслан Ротань
Фото: УАФ

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) на пропозицію Комітету національних збірних команд УАФ затвердив Русланя Ротаня виконувачем обов’язки головного тренера національної збірної України, повідомляє пресслужба УАФ.

Угода з Ротанем, який наразі виконує функції головного тренера молодіжної збірної України та клубу УПЛ "Олександрія" буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, перемовини з яким за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ.

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Відзначається, що виконком УАФ погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини із Ребровим стосовно призначення його головним тренером національної збірної України з укладенням контракту строком до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року.

Додамо, що Ротань буде наставником "синьо-жовтих" на матчі проти збірної Англії, який пройде вже 16 березня і стане першим у відборі до Євро-2024.

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