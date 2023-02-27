Ковтун завоював “золото” на першому етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Український гімнаст Ілля Ковтун виграв золоту медаль на першому етапі Кубка світу у німецькому Котбусі.
19-річний уродженець Черкас був першим у вправах на паралельних брусах. Ковтун за свій виступ отримав оцінку 15,366, на одну десяту випередивши італійця Маттео Левантезі та на дві десяті – бронзового медаліста останнього чемпіонату світу Карлоса Юло з Філіппін.
Parallel Bars results at the 2023 World Cup in Cottbus 🇩🇪:— FIG (@gymnastics) February 26, 2023
🥇Illia Kovtun 🇺🇦 15.366
🥈Matteo Levantesi 🇮🇹 15.266
🥉Carlos Yulo 🇵🇭 15.166#FIGWorldCup #Gymnastics pic.twitter.com/mI6UP3Hc9j
Минулого сезону у цій дисципліні Ковтун завоював срібло чемпіонату Європи. Також в активі українського гімнасту два "золота" Кубку світового виклику-2022 в Угорщині.
Нагадаємо, на честь Ковтуна назвали елемент у спортивній гімнастиці.