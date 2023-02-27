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Ковтун завоював “золото” на першому етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Турнір пройшов у Котбусі.

Ковтун завоював “золото” на першому етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
Ілля Ковтун
Фото: EPA/UPG

Український гімнаст Ілля Ковтун виграв золоту медаль на першому етапі Кубка світу у німецькому Котбусі.

19-річний уродженець Черкас був першим у вправах на паралельних брусах. Ковтун за свій виступ отримав оцінку 15,366, на одну десяту випередивши італійця Маттео Левантезі та на дві десяті – бронзового медаліста останнього чемпіонату світу Карлоса Юло з Філіппін.

Минулого сезону у цій дисципліні Ковтун завоював срібло чемпіонату Європи. Також в активі українського гімнасту два "золота" Кубку світового виклику-2022 в Угорщині.

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Нагадаємо, на честь Ковтуна назвали елемент у спортивній гімнастиці.

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