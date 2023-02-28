Франція виділить €1 мільйон на підготовку українських атлетів до Олімпіади-2024

Міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера повідомила, що її країна надасть 1 млн євро на підготовку українських спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор, які у 2024 році прийме Париж.

"Моє міністерство збирається виділити конкретну допомогу у розмірі 1 млн євро, щоб українська делегація, яка їде на ці Олімпійські та Паралімпійські ігри, була якнайкраще підготовлена.

Ми хочемо, щоб Україна була представлена якнайкраще. Ми визначимо найкращий спосіб зробити цю допомогу максимально ефективною", - цитує Удеа-Кастера insidethegames.biz.