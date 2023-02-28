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Франція виділить €1 мільйон на підготовку українських атлетів до Олімпіади-2024

Про це заявила профільна міністерка.

Франція виділить €1 мільйон на підготовку українських атлетів до Олімпіади-2024
Амелі Удеа-Кастера
Фото: EPA/UPG

Міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера повідомила, що її країна надасть 1 млн євро на підготовку українських спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор, які у 2024 році прийме Париж.

"Моє міністерство збирається виділити конкретну допомогу у розмірі 1 млн євро, щоб українська делегація, яка їде на ці Олімпійські та Паралімпійські ігри, була якнайкраще підготовлена.

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Ми хочемо, щоб Україна була представлена якнайкраще. Ми визначимо найкращий спосіб зробити цю допомогу максимально ефективною", - цитує Удеа-Кастера insidethegames.biz.

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