Калініна дебютувала у топ-30 рейтингу WTA

Майже всі українки покращили свої позиції.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений світовий рейтинг.

Як і раніше, першою ракеткою залишається полька Іга Швьонтек.

Зазначимо, що у топ-10 змін не відбулося.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна піднялася на 4 позиції та вперше у кар'єрі увійшла до топ-30.

Марта Костюк на 3 позиції покращила своє розташування і тепер 20-річна киянка 52-а.

Зберегла своє 84-е місце Катерина Байндль.

Леся Цуренко зі 100-ї позиції перемістилася на 98-ту.

Сподіваємося за тиждень квартет представниць України у першій сотні трансформується у квінтет - Даяна Ястремська здійснила стрімкий зліт на 19 позицій, і тепер вона 103-я ракетка світу.

Оновлений рейтинг WTA:

Іга Швьонтек (Польща) – 10585 Аріна Соболенко (Білорусь) – 6100 Джессіка Пегула (США) – 5495 Онс Жабер (Туніс) – 4921 Каролін Гарсія (Франція) – 4835 Корі Гауфф (США) – 4251 Марія Саккарі (Греція) – 3451 Дар'я Косаткіна (Росія) – 3375 Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 3360 Олена Рибакіна (Казахстан) – 2935

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