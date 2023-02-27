Калініна дебютувала у топ-30 рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений світовий рейтинг.
Як і раніше, першою ракеткою залишається полька Іга Швьонтек.
Зазначимо, що у топ-10 змін не відбулося.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна піднялася на 4 позиції та вперше у кар'єрі увійшла до топ-30.
Марта Костюк на 3 позиції покращила своє розташування і тепер 20-річна киянка 52-а.
Зберегла своє 84-е місце Катерина Байндль.
Леся Цуренко зі 100-ї позиції перемістилася на 98-ту.
Сподіваємося за тиждень квартет представниць України у першій сотні трансформується у квінтет - Даяна Ястремська здійснила стрімкий зліт на 19 позицій, і тепер вона 103-я ракетка світу.
Оновлений рейтинг WTA:
- Іга Швьонтек (Польща) – 10585
- Аріна Соболенко (Білорусь) – 6100
- Джессіка Пегула (США) – 5495
- Онс Жабер (Туніс) – 4921
- Каролін Гарсія (Франція) – 4835
- Корі Гауфф (США) – 4251
- Марія Саккарі (Греція) – 3451
- Дар'я Косаткіна (Росія) – 3375
- Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 3360
- Олена Рибакіна (Казахстан) – 2935
...
- 29 (33). Ангеліна Калініна (Україна) – 1422
- 52 (55). Марта Костюк (Україна) – 1020
- 84 (84). Катерина Байндль (Україна) – 748
- 98 (100). Леся Цуренко (Україна) – 670
- 103 (122). Даяна Ястремська (Україна) – 641
- 157 (159). Дар'я Снігур (Україна) – 411
- 262 (280). Катерина Завацька (Україна) – 252
- 288 (283). Катерина Володько (Україна) – 213
- 508 (510). Еліна Світоліна (Україна) – 80.