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Калініна дебютувала у топ-30 рейтингу WTA

Майже всі українки покращили свої позиції.

Калініна дебютувала у топ-30 рейтингу WTA
Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений світовий рейтинг.

Як і раніше, першою ракеткою залишається полька Іга Швьонтек.

Зазначимо, що у топ-10 змін не відбулося.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна піднялася на 4 позиції та вперше у кар'єрі увійшла до топ-30.

Марта Костюк на 3 позиції покращила своє розташування і тепер 20-річна киянка 52-а.

Зберегла своє 84-е місце Катерина Байндль.

Леся Цуренко зі 100-ї позиції перемістилася на 98-ту.

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Сподіваємося за тиждень квартет представниць України у першій сотні трансформується у квінтет - Даяна Ястремська здійснила стрімкий зліт на 19 позицій, і тепер вона 103-я ракетка світу.

Оновлений рейтинг WTA:

  1. Іга Швьонтек (Польща) – 10585
  2. Аріна Соболенко (Білорусь) – 6100
  3. Джессіка Пегула (США) – 5495
  4. Онс Жабер (Туніс) – 4921
  5. Каролін Гарсія (Франція) – 4835
  6. Корі Гауфф (США) – 4251
  7. Марія Саккарі (Греція) – 3451
  8. Дар'я Косаткіна (Росія) – 3375
  9. Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 3360
  10. Олена Рибакіна (Казахстан) – 2935

...

  • 29 (33). Ангеліна Калініна (Україна) – 1422
  • 52 (55). Марта Костюк (Україна) – 1020
  • 84 (84). Катерина Байндль (Україна) – 748
  • 98 (100). Леся Цуренко (Україна) – 670
  • 103 (122). Даяна Ястремська (Україна) – 641
  • 157 (159). Дар'я Снігур (Україна) – 411
  • 262 (280). Катерина Завацька (Україна) – 252
  • 288 (283). Катерина Володько (Україна) – 213
  • 508 (510). Еліна Світоліна (Україна) – 80.
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