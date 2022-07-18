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Прикладна кацапологія
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Калініна втратила статус першої ракетки України

Ангеліну на тенісному Олімпі України знову змінила Еліна Світоліна.

Калініна втратила статус першої ракетки України
Еліна Світоліна
Фото: Jimmie 48 Photography

WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг жіночого Тура.

Статусу першої ракетки світу Іги Швьонтек ось уже який тиждень нічого не загрожує – полька очолює рейтинг із великим відривом.

А ось на вершину українського Олімпу знову піднялася Еліна Світоліна, яка не грає з березня і в жовтні чекає дитину.

Справа в тому, що 12 позицій втратила Ангеліна Калініна, яка через це не лише втратила статус першої ракетки України, а й випала з першої півсотні світового рейтингу.

Оновлений рейтинг WTA.

  1. (1) Іга Швьонтек (Польша) – 8336
  2. (2) Анетт Контавейт (Естонія) – 4326
  3. (3) Марія Саккарі (Греція) – 4190
  4. (4) Паула Бадоса (Іспанія) – 4030
  5. (5) Онс Жабер (Туніс) – 4010
  6. (6) Аріна Соболенко (спортсменка з нейтральним статусом) – 3267
  7. (8) Джессіка Пєгула (США) – 3087
  8. (7) Даніель Коллінс (США) – 3022
  9. (9) Гарбін Мугуруса (Іспанія) – 2886
  10. (10) Емма Радукану (Великобританія) – 2717.

...

  • 42. (42) Еліна Світоліна (Україна) – 1201
  • 51. (39) Ангеліна Калініна (Україна) – 1091
  • 73. (74) Марта Костюк (Україна) – 805
  • 79. (82) Даяна Ястремська (Україна) – 766
  • 92. (97) Леся Цуренко (Україна) – 707
  • 128. (128) Дар'я Снігур (Україна) – 497
  • 140. (138) Катерина Байндль (Козлова) (Україна) – 441
  • 278. (284) Катерина Завацька (Україна) – 229
  • 377. (376) Катерина Володько (Бондаренко) (Україна) – 146.
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