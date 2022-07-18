Калініна втратила статус першої ракетки України

WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг жіночого Тура.

Статусу першої ракетки світу Іги Швьонтек ось уже який тиждень нічого не загрожує – полька очолює рейтинг із великим відривом.

А ось на вершину українського Олімпу знову піднялася Еліна Світоліна, яка не грає з березня і в жовтні чекає дитину.

Справа в тому, що 12 позицій втратила Ангеліна Калініна, яка через це не лише втратила статус першої ракетки України, а й випала з першої півсотні світового рейтингу.

Оновлений рейтинг WTA.

(1) Іга Швьонтек (Польша) – 8336 (2) Анетт Контавейт (Естонія) – 4326 (3) Марія Саккарі (Греція) – 4190 (4) Паула Бадоса (Іспанія) – 4030 (5) Онс Жабер (Туніс) – 4010 (6) Аріна Соболенко (спортсменка з нейтральним статусом) – 3267 (8) Джессіка Пєгула (США) – 3087 (7) Даніель Коллінс (США) – 3022 (9) Гарбін Мугуруса (Іспанія) – 2886 (10) Емма Радукану (Великобританія) – 2717.

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