Калініна втратила статус першої ракетки України

WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг жіночого Тура.
Статусу першої ракетки світу Іги Швьонтек ось уже який тиждень нічого не загрожує – полька очолює рейтинг із великим відривом.
А ось на вершину українського Олімпу знову піднялася Еліна Світоліна, яка не грає з березня і в жовтні чекає дитину.
Справа в тому, що 12 позицій втратила Ангеліна Калініна, яка через це не лише втратила статус першої ракетки України, а й випала з першої півсотні світового рейтингу.
Оновлений рейтинг WTA.
- (1) Іга Швьонтек (Польша) – 8336
- (2) Анетт Контавейт (Естонія) – 4326
- (3) Марія Саккарі (Греція) – 4190
- (4) Паула Бадоса (Іспанія) – 4030
- (5) Онс Жабер (Туніс) – 4010
- (6) Аріна Соболенко (спортсменка з нейтральним статусом) – 3267
- (8) Джессіка Пєгула (США) – 3087
- (7) Даніель Коллінс (США) – 3022
- (9) Гарбін Мугуруса (Іспанія) – 2886
- (10) Емма Радукану (Великобританія) – 2717.
...
- 42. (42) Еліна Світоліна (Україна) – 1201
- 51. (39) Ангеліна Калініна (Україна) – 1091
- 73. (74) Марта Костюк (Україна) – 805
- 79. (82) Даяна Ястремська (Україна) – 766
- 92. (97) Леся Цуренко (Україна) – 707
- 128. (128) Дар'я Снігур (Україна) – 497
- 140. (138) Катерина Байндль (Козлова) (Україна) – 441
- 278. (284) Катерина Завацька (Україна) – 229
- 377. (376) Катерина Володько (Бондаренко) (Україна) – 146.