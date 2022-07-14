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Цуренко в напруженому поєдинку перемогла росіянку і вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Будапешті

Поєдинок тривав майже 4 години. 

Цуренко в напруженому поєдинку перемогла росіянку і вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Будапешті
Леся Цуренко
Фото: EPA/UPG

У столиці Угорщини триває турнір WTA 250, у якому беруть участь українські тенісистки.

У другому раунді Леся Цуренко (№90 WTA) зустрічалася із представницею Росії Каміллою Рахімовою (№106 WTA), яка в Будапешті виступає під нейтральним статусом.

Поєдинок тривав 3 години 55 хвилин, що дозволило йому стати найдовшим матчем цього сезону у жіночому тенісі, і завершився вольовою перемогою українки - 6:7 (1-7), 6:4, 7:5.

За право вийти до півфіналу Леся посперечається з переможницею матчу Юлія Путінцева (№43 WTA, Казахстан) – Лаура Пігосі (№118 WTA, Бразилія).

Решта українок, які взяли участь на Hungarian Ladies Open – Ангеліна Калініна, Катерина Козлова та Катаріна Завацька на різних стадіях турніру вже зачохлили ракетки.

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