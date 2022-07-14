"Вест Гем" зворушливо попрощався з Ярмоленком

Напередодні стало відомо, що колишній футболіст лондонського "Вест Гема" Андрій Ярмоленко перебрався до еміратського "Аль-Айну", який тренує його співвітчизник Сергій Ребров.

"Молотки" зворушливо попрощалися з українцем, згадавши його гол у ворота "Севільї", який вивів минулого сезону "Вест Гем" у чвертьфінал Ліги Європи. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Дякуємо тобі за все, Андрію. Ніколи не забудемо твій гол у ворота "Севільї". Який момент для всіх у клубі. Успіхів у твоїй новій команді", - написали лондонці в прощальному твіті.