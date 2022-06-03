Андрій відкрив рахунок у матчі на Хемпдет Парк.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко, визнаний Левом матчу кваліфікації Чемпіонату світу-2022 проти Шотландії (3:1), виставив свою нагороду на благодійний аукціон.

Стартовий лот головного призу з особистим підписом капітана "синьо-жовтих", а також його футболка – 5000 грн, крок аукціону – 500 грн. Аукціон триватиме до 6 червня.

Суму переможної ставки буде направлено на фандрайзингову платформу United24, метою якої є збір благодійних внесків для відновлення України від наслідків російського військового вторгнення.