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Ярмоленко продає нагороду Лев матчу Україна – Шотландія на благодійному аукціоні

Андрій відкрив рахунок у матчі на Хемпдет Парк.

Ярмоленко продає нагороду Лев матчу Україна – Шотландія на благодійному аукціоні
Фото: УАФ

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко, визнаний Левом матчу кваліфікації Чемпіонату світу-2022 проти Шотландії (3:1), виставив свою нагороду на благодійний аукціон.

Стартовий лот головного призу з особистим підписом капітана "синьо-жовтих", а також його футболка – 5000 грн, крок аукціону – 500 грн. Аукціон триватиме до 6 червня.

Суму переможної ставки буде направлено на фандрайзингову платформу United24, метою якої є збір благодійних внесків для відновлення України від наслідків російського військового вторгнення.

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