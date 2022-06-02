Ізраїль профінансує участь збірної України з художньої гимнастики в чемпіонаті Європи

Також ізраїльтяни подбають про збори української команди.

Федерація гімнастики Ізраїлю профінансує участь збірної України в чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Тель-Авіві, повідомляє xsport.ua.

Федерація гімнастики Ізраїлю оплатить й тритижневий тренувальний збір перед чемпіонатом Європи, який також пройде в Тель-Авіві.

Відзначимо, що чемпіонат Європи пройде 15-19 червня.

У заявку збірної України потрапило 12 гімнасток:

Вікторія Онопрієнко (4 види), Меланія Тур (обруч, м'яч, булави) і Поліна Каріка (стрічка) представлять національну команду в змаганнях серед дорослих.

Єлизавета Аззана, Діана Баєва, Дарина Дуда, Єлизавета Набивач, Карина Сидорак і Олександра Ющак увійшли до складу української команди в групових вправах.

Ума Шамілова (булави), Катерина Цьома (м'яч) і Таїсія Онофрійчук (обруч, стрічка) змагатимуться в турнірі серед юніорок.