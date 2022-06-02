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Національна збірна Україна з футболу перемогла Шотландію і вийшла у фінал плей-оф ЧС-2022

Українці обіграли шотландців з рахунком 3:1.

Національна збірна Україна з футболу перемогла Шотландію і вийшла у фінал плей-оф ЧС-2022
Фото: uaf.ua

Національна збірна України з футболу перемогла Шотландію і вийшла у фінал плей-офу відбору на чемпіонат світу-2022 з футболу.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Підопічні Олександра Петракова здобули перемогу над Шотландією в довгоочікуваному поєдинку на стадіоні “Хемпден Парк” у Глазго.

Півфінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 між Шотландією та Україною мав пройти ще в березні, однак через російське вторгнення в нашу країну його було перенесено на 1 червня.

Фото: uaf.ua

Протягом минулого місяця синьо-жовті проводили підготовку в Словенії. Спершу до роботи стали гравці клубів УПЛ, а наприкінці травня до них приєдналися легіонери.

Голи з українського боку забили Андрій Ярмоленко (33), Роман Яремчук (49) і Артем Довбик (90+5).

В українські ворота потрапив м’яч Каллума Макгрегора (79).

Фото: uaf.ua

У фіналі плей-офф Україна гратиме з командою Вельсу 5 червня у Кардіффі.

XXII чемпіонат світу з футболу відбудеться з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.

Фото: uaf.ua

Фото: uaf.ua

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