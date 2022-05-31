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Збірна України вирушила на матч із Шотландією

Матч відбудеться завтра.

Збірна України вирушила на матч із Шотландією
Збірна України подякувала словенцям за гостинність
Фото: УАФ

Збірна України вирушила на матч півфіналу плей-оф за вихід на Чемпіонат світу-2022 проти Шотландії, повідомляє пресслужба УАФ.

У складі делегації всі 25 гравців, які залишалися на зборі в Словенії. Голкіпер Андрій Лунін приєднається до команди вже в Глазго.

Список гравців національної збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Пятов ("Шахтар"), Дмитро Різник ("Ворскла"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — "Динамо"), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — "Динамо"), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина).

Фото: УАФ

Нападники: Артем Довбик (СК "Дніпро-1"), Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Данило Сікан ("Ганза", Німеччина).

Нагадаємо, оголошено бригаду арбітрів на матч плей-оф ЧС-2022 Шотландія – Україна.

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