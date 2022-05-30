УЄФА розводитиме команди з України та Білорусі в міжнародних змаганнях

До Росії приєдналася і Білорусь.

УЄФА ухвалив рішення, що з наступного сезону українські та білоруські команди будуть розведені під час жеребкування міжнародних змагань, повідомляє пресслужба організації.

Це рішення набуває чинності негайно і діятиме безстроково.

3 березня 2022 року Виконавчий комітет УЄФА вже ухвалив рішення, що оскільки вторгнення російської армії на територію України було здійснено з території Білорусі, всі клуби та збірні Білорусі мають проводити свої домашні матчі на нейтральних полях.

Також поєдинки, у яких білоруські команди будуть господарями, мають проходити без глядачів.

Нагадаємо, що УЄФА також не допускає на ранніх стадіях турнірів зустрічі між російськими та українськими командами.

Додамо, раніше Європейський футбольний союз усунув російські клуби від єврокубків, а збірну Росії від Ліги націй та матчів плей-оф ЧС-2022.