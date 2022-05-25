Футбольна збірна ДР Конго відмовилася грати спаринг з Україною

Головний тренер збірної України Олександр Петраков в інтерв'ю пресслужбі УАФ висловився щодо рішення не проводити контрольні поєдинки перед майбутньою грою плей-оф ЧС-2022 із Шотландією.

"Так, на жаль, контрольної гри не буде. Не вдалося знайти опонента, який підійшов би нам для підготовки й був готовий зіграти в потрібні нам дати – 22-23-го або 26 травня.

Перш за все, хочу відзначити, що УАФ спільно з УЄФА провели, без перебільшення, титанічну роботу по спарингах. Під час, коли завершуються клубні чемпіонати, а збірні ще не зібралися, знайти спаринг-партнера, який підійшов би для відпрацювання необхідної тактичної схеми на гру із шотландцями, вкрай складно", - зазначив Петраков.

"Знаю, що УЄФА звертався з пропозицією з приводу поєдинку до більшості відомих клубів Європи, але вони відмовилися в силу своїх обставин. Вже фактично домовилися про товариський матч 26 травня з Демократичною Республікою Конго, проте африканці відмовилися в останній момент з тільки їм відомих причин", - заявив керманич "синьо-жовтих".

"Була можливість зіграти з двома клубами Сегунди, але я вважаю, що спаринг із цими командами, при всій повазі до них, не дав би нам користі, та й їхати тепер у жарку Іспанію, коли грати потрібно на туманному Альбіоні, плюс переїзд туди-сюди - це все виснажує ...

Була пропозиція від збірної Литви зіграти матч у них, проте на штучному полі, що нам могло перешкодити. Мальта готова була зіграти, але 27-28 травня, а це занадто пізно для нас, з огляду на відновлення перед поєдинком у Шотландії.

Виник ще варіант з Венесуелою, але я вже на той час прийняв рішення, що краще буде провести двосторонню гру, у якій майже всі наші виконавці отримають по 90 хвилин навантаження, чого неможливо домогтися в будь-якому контрольному матчі.

Тобто варіанти були, але з тих чи інших причин вони нам не підійшли. Це моє рішення як головного тренера", - підсумував головний тренер збірної.

Матч Шотландія – Україна запланований на 1 червня. Переможець цього протистояння зіграє з Уельсом за путівку на мундіаль.