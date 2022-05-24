На "Ролан Гаррос" в одиночному розряді залишилася єдина представниця України

Лише Ангеліна Калініна вийшла в другий раунд.

Сьогодні на відкритому чемпіонаті Франції з тенісу свої перші поєдинки провели українки Ангеліна Калініна (№36 WTA) та Марта Костюк (№58 WTA).

25-річній уродженці Нової Каховки Калініній у першому колі протистояла Хейлі Баптіст (№123 WTA).

У першому сеті за рахунку 5:2 на користь українки американська тенісистка невдало впала та не змогла продовжити виступ – технічна перемога Калініної.

До речі, ця перемога дозволить Ангеліні з нового тижня вперше у кар'єрі очолити внутрішньоукраїнський рейтинг. Зазначимо, що Еліна Світоліна з 2013 року незмінно утримувала статус першої ракетки України.

У другому колі Калініна битиметься проти американки Джессіки Пегули (№11 WTA) або Ван Цян з Китаю (№129 WTA). Матч відбудеться в четвер, 26 травня.

Водночас 19-річна киянка Костюк свій поєдинок програла єгиптянці Майяр Шериф (№49 WTA) - 3:6, 5:7.

Додамо, що в другій партії все йшло до тай-брейку, але за рахунку 5:6 українка не змогла взяти свою подачу.

Нагадаємо, учора в одиночному розряді зачохлили свої ракетки Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

Отже Калініна залишилася єдиною представницею України на турнірі в одиночному розряді.