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Шевченко зробив результативний пас у благодійному матчі на підтримку України на "Сан-Сіро"

Ліонель Мессі не приїхав на зустріч колишніх зірок футболу.

Шевченко зробив результативний пас у благодійному матчі на підтримку України на "Сан-Сіро"
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

На "Сан-Сіро" відбувся благодійний матч на підтримку українських біженців Integration Heroes Match. 

Співорганізаторами поєдинку виступили найкращий бомбардир в історії збірної Камеруну, ексфорвард "Інтера", "Барселони" та інших клубів Самюель Ето'О й некомерційна організація Slums Dunk Onlus.

У зустрічі взяв участь колишній тренер збірної України Андрій Шевченко, який вивів свою команду на полі з капітанською пов'язкою. По ходу зустрічі українець віддав результативну передачу на Зеедорфа, який зрівняв рахунок після першого гола в матчі Індзагі.

До речі, нідерландський експартнер Шевченка по "Мілану" оформив дубль.

Також очікувалося участь у матчі Ліонеля Мессі. Однак аргентинець з невідомих причин не приїхав.

United Icons - Inclusion Icons 2:4.

Голи: Індзагі (4), Ето'о (64) – Зеедорф (20, 70+2), Матрі (22), Джілардіно (27).

United Icons (старт): Жуліо Сезар, Майкон, Кімпембе, Тюрам, Бергамаскі, Снейдер, Пірло, Тотті, Діба, Індзагі, Клюйверт. запасні: Фрай, Галанте, Кочетта, Джоркаефф, Ламуші, Пацціні, Кастаньявіц, Кехілл, Томас, Амброзіні, Ківу, Серджіньо, Мбома.

Inclusion Icons (старт): Онана, Санетті, Гама, Матерацці, Кандела, Зеедорф, Кабьяссо, Деку, Матрі, Ето'о, Шевченко. запасні: Діда, Бароніо, Брустіа, Бобан, Фаріга, Еквінта, Алборгетті, Черелла, Нджоя, Дзеноні, Дзаккардо, Джілардіно, Бонансеа.

Highlights матчу

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