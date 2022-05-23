Захисник чемпіона Англії "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко прагне підтримати співвітчизників, привізши трофей АПЛ в Україну.
"Це незабутні емоції для мене, для кожного українця. У моїй країні зараз потерпають через російську агресію. Я дуже пишаюсь тим, що я українець. Хотів би одного разу привезти цей титул в Україну, тому що українці варті цього", - передає слова гравця Sky Sports.
"Підтримка команди означає для мене все. Готовий померти за цих людей, за цю підтримку. Дуже ціную те, що вони зробили для мене в цей період, який був найважчим у моєму житті. Я ніколи цього не забуду.
Насправді спочатку я навіть не дуже багато думав про футбол через те, що відбувається в моїй країні. Але завдяки підтримці, яку я отримав в цей час, ми це зробили. Ось усе, що я можу сказати. Сподіваюсь, що ми продовжимо так само. Цей надзвичайний клуб заслуговує на все", - відзначив Зінченко.
Напередодні в останньому турі чемпіонату АПЛ "містяни" в безшабашному матчі зуміли перемогти "Астон Віллу" (3:2), тим самим захистивши титул чемпіона Англії.
Oleksandr Zinchenko & Manchester City won Premier League: for #Ukraine too!#StandWithUkraine #ArmUkraineNow #StopPutin pic.twitter.com/IORKjW3I1R— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) May 22, 2022
У цьому матчі українець відзначився результативною передачею.