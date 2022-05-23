В Англійській прем'єр-лізі відбувся останній тур, який дав відповіді на безліч питань, головне з яких – про чемпіона – у заочній суперечці вирішували "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль".

Щоб захистити титул, "містянам" необхідно було "просто" обіграти на своєму полі "Астон Віллу", яку тренує легенда "Ліверпуля" Стівен Джеррард. Утім до 69-ї хвилини господарі програвали – 0:2. І здавалося, чемпіонство вислизає з рук команди Хосепа Гвардіоли, у складі якої з перших хвилин другого тайму на полі з'явився Олександр Зінченко.

Зазначимо, українець був одним із кращих і безпосередньо причетний до фантастичного камбеку. Протягом п'яти хвилин – з 76-ї по 81-шу – господарі забили три голи, причому зрівняв рахунок Родрі з асисту Зінченка – 3:2, і "МанСіті" вчетверте за останні 5 років став чемпіоном АПЛ (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22).

Таке вдавалося лише великій команді сера Алекса Фергюсона.

Своєю чергою Зінченко вчетверте виграв чемпіонат Англії та довів кількість завойованих трофеїв з англійським клубом до десяти. Крім чемпіонату, Зінченко з МС стільки ж разів брав Кубок Англійської ліги, а також Кубок і Суперкубок Англії.

За загальною кількістю трофеїв у Європі Зінченко серед українців вийшов на чисте перше місце, випередивши Анатолія Тимощука, з яким раніше ділив перший рядок. Зазначимо, що в Андрія Шевченка таких трофеїв вісім.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" - "Астон Вілла".