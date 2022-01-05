"Ліверпуль" закрив тренувальний центр через ситуацію з коронавірусом у команді

У "червоних" на завтра призначено півфінальний матч Кубка Ліги.

"Ліверпуль" тимчасово закрив тренувальну базу АХА-центр через нові випадки коронавірусу в команді, повідомляє пресслужба "червоних".

Останні тести на коронавірус серед гравців і персоналу дали кілька "імовірно позитивних" результатів. Клуб вирішив вжити заходів, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Раніше "Ліверпуль" оголосив, що слідом за головним тренером Юргеном Клоппом на ковід захворів його помічник Пеп Ліндерс, який керував мерсисайдцями в останньому матчі проти "Челсі" (2:2).

Завтра в "Ліверпуля" перший півфінальний матч Кубка ліги з "Арсеналом". Клуб уже попросив про перенесення цієї гри.