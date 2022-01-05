У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
Зеленський зупинився в одному готелі з Коломойським у Буковелі, - "Українська правда"
Зеленський зупинився в одному готелі з Коломойським у Буковелі, - "Українська правда"
"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Оновлюється
В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Оновлюється
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
Ані Лорак зібралася в Україну з концертами
Ані Лорак зібралася в Україну з концертами
Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візу
Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візу
Казахстан: новий Жанаозен
Казахстан: новий Жанаозен
ГоловнаСпорт

"Ліверпуль" закрив тренувальний центр через ситуацію з коронавірусом у команді

У "червоних" на завтра призначено півфінальний матч Кубка Ліги.

"Ліверпуль" закрив тренувальний центр через ситуацію з коронавірусом у команді
Фото: Twitter

"Ліверпуль" тимчасово закрив тренувальну базу АХА-центр через нові випадки коронавірусу в команді, повідомляє пресслужба "червоних".

Останні тести на коронавірус серед гравців і персоналу дали кілька "імовірно позитивних" результатів. Клуб вирішив вжити заходів, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Раніше "Ліверпуль" оголосив, що слідом за головним тренером Юргеном Клоппом на ковід захворів його помічник Пеп Ліндерс, який керував мерсисайдцями в останньому матчі проти "Челсі" (2:2).

Завтра в "Ліверпуля" перший півфінальний матч Кубка ліги з "Арсеналом". Клуб уже попросив про перенесення цієї гри.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також