Помер багаторічний лікар київського "Динамо" Володимир Малюта

Фото: fcdynamo.com Володимир Малюта

Помер лікар київського "Динамо" Володимир Малюта. Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс.

"Не стало людини, яка довгі роки вірою та правдою служила "Динамо", яка без перебільшення протягом багатьох років робила вагомий внесок в успіхи нашого клубу та всього вітчизняного спорту", - цитує Суркіса клубна пресслужба.

"Вважаю, що футбольному клубу "Динамо" дуже пощастило, що такий професіонал і чудова людина більшу частину свого життя присвятив клубу та направив увесь свій талант та енергію на його медичне забезпечення та розвиток", - заявив президент "Динамо".

"Новатор у своїй справі, він не обмежувався лише лікуванням спортивних травм, а вивів функції медичного персоналу клубу на новий рівень, дбаючи про здоров'я, щоденний раціон і правильний режим футболістів, що зараз уже визнають невід'ємною частиною успіху в будь-якому виді спорту", - зазначив Суркіс.