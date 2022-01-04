Бойкотуючих побільшало: ісламське духовенство заборонило мусульманам відвідувати Олімпіаду-2022 у Пекіні

Слідом за деякими західними країнами, які оголосили політичний бойкот зимовим Олімпійським іграм-2022 у Пекіні, своє слово сказало ісламське духовенство, яке також закликало мусульман відмовитися від відвідин світового спортивного форуму.

Причиною такого рішення стало переслідування уйгурів у Китаї.

"Ми підтримуємо пригноблених уйгурських мусульман і єдині з ними. Уряд Китаю продовжує порушувати права китайських мусульман і права людини за допомогою гноблення, тортур та диктатури", - йдеться в заяві Глобальної ради імамів.

"Владою ради Священної ісламської семінарії Наджифа та визначних муфтіїв ісламського світу Глобальна рада імамів ухвалила заборонити участь в Олімпіаді-2022. Це змагання обслуговує інтереси тиранічного та деспотичного режиму, відповідального за геноцид та етнічні чистки уйгурів.

Ми аплодуємо дедалі більшій кількості організацій, які бойкотують Ігри в Пекіні, а також висловлюємо свою солідарність зі Світовим уйгурським конгресом. Крім того, ми висловлюємо подяку багатьом релігійним лідерам та релігійним організаціям, які висловили підтримку мусульманам під час їхнього лиха", — зазначено в заяві.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого.