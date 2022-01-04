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Миколенко попрощався з "Динамо": українець переїхав до Ліверпуля

Віталій став гравцем "Евертона".

Миколенко попрощався з "Динамо": українець переїхав до Ліверпуля
Віталій Миколенко
Фото: fcdynamo.com

Захисник збірної України Віталій Миколенко попрощався із "Динамо". Раніше він офіційно став гравцем "Евертона".

"Я залишаю свою рідну команду – київське "Динамо", в якому я був щасливий щодня, починаючи з академії – і до останнього матчу у футболці улюбленого клубу.

Мені хочеться сказати спасибі всім тренерам, усім співробітникам клубу, президенту Ігорю Михайловичу Суркісу та всім моїм партнерам по команді! І, звичайно, спасибі Мірчі Луческу за його увагу, досвід та все, що він зробив для мене", - заявив Миколенко в інтерв'ю клубній пресслужбі.

"Окрема подяка кожному вболівальнику "Динамо", всім, хто приходив на стадіон чи підтримував мене та команду за його межами. Бажаю "Динамо" надалі лише перемог, трофеїв та удачі!

У мене як гравця є великі футбольні амбіції. І тому дуже хочу спробувати себе у Англійській прем'єр-лізі. Для мене це виклик, нові почуття, заряд емоцій.

Ще раз, дякую, всій динамівській родині. Завжди пам'ятатиму вашу підтримку та кохання", - зазначив 22-річний уродженець Черкас.

Додамо, що у 21-му турі АПЛ "Евертон" поступився вдома "Брайтону" – 2:3. Перед цим матчем українець був представлений уболівальникам "ірисок".

Сам Віталій поділився враженнями після знайомства з уболівальниками "Евертона" на "Гудісон Парк".

"Сьогодні я вперше відчув, що таке атмосфера на "Гудісон Парк". Дякую за теплий прийом. Я дуже чекаю свого дебюту за "Евертон", - написав Миколенко на своїй сторінці в Instagram.

Григорій МухінГригорій Мухін
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