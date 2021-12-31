ФБУ оштрафувала президента "Дніпра" за критику федерації

Валерія Кондратьєва покарано грошовим штрафом у розмірі 20 тисяч гривень.

Відбулось засідання Директорату Федерації баскетболу України (ФБУ), на якому було розглянуто питання стосовно висловлювань президента БК "Дніпро" Валерія Кондратьєва в інтерв’ю, яке вийшло на офіційній сторінці клуба в Facebook та на клубному Youtube каналі.

В тому інтерв’ю Кондратьєв підняв цілий ряд питань щодо проведення та організації чемпіонату України.

"Зокрема дозволив різкі висловлювання на адресу ФБУ, піддав критиці деякі аспекти діяльності ФБУ надаючи недостовірну інформацію, безпідставно звинуватив суддівський корпус в упередженості до гравців клубу та самого клубу, неповажливо висловлювався щодо членів Директорату ФБУ", - повідомляє пресслужба ФБУ.

"Директорат ФБУ кваліфікував висловлювання президента "Дніпра" порушенням положень статті 65 Дисциплінарного кодексу ФБУ "Публічні висловлювання" та застосував дисциплінарну санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску на користь ФБУ в розмірі 20 тисяч гривень.

Також Директорат на своєму засіданні прийняв рішення звернутися до Виконкому ФБУ аби суттєво збільшити штрафні санкції, щодо висловлювань, учасників змагань, які впливають на імідж чемпіонату України", - зазначено в постанові.