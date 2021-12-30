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Головний тренер футбольної збірної Польщі залишив свою посаду, виплативши пеню за розірвання контракту

Паулу Соуза вибрав альтернативний вектор розвитку.

Головний тренер футбольної збірної Польщі залишив свою посаду, виплативши пеню за розірвання контракту
Паулу Соуза
Фото: EPA/UPG

Головний тренер збірної Польщі з футболу Паулу Соуза пішов з посади і продовжить кар'єру в Бразилії, повідомляє офіційний сайт Польської футбольної спілки (PZPN).

51-річний португальський фахівець за дострокове розірвання договору із PZPN виплатив пеню в розмірі 300 тисяч євро.

Соуза очолив "Фламенгу", повідомляє офіційний сайт бразильського клубу..

Зазначимо, що під керівництвом Соузи збірна Польщі посіла друге місце у відбірковій групі Чемпіонату світу-2022, що дає змогу в березні зіграти у плей-оф кваліфікації.

У першому раунді стикових матчів польська команда зіграє на виїзді з Росією, а в разі успіху – з переможцем пари Швеція – Чехія.

Григорій МухінГригорій Мухін
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