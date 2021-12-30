Головний тренер футбольної збірної Польщі залишив свою посаду, виплативши пеню за розірвання контракту

Головний тренер збірної Польщі з футболу Паулу Соуза пішов з посади і продовжить кар'єру в Бразилії, повідомляє офіційний сайт Польської футбольної спілки (PZPN).
51-річний португальський фахівець за дострокове розірвання договору із PZPN виплатив пеню в розмірі 300 тисяч євро.
Соуза очолив "Фламенгу", повідомляє офіційний сайт бразильського клубу..
Зазначимо, що під керівництвом Соузи збірна Польщі посіла друге місце у відбірковій групі Чемпіонату світу-2022, що дає змогу в березні зіграти у плей-оф кваліфікації.
У першому раунді стикових матчів польська команда зіграє на виїзді з Росією, а в разі успіху – з переможцем пари Швеція – Чехія.