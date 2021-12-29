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"Барселона", що терпить фінансовий крах, купила у "Манчестера Сіті" за €55 млн Торреса

Звідки гроші?

Ферран Торрес
Фото: EPA/UPG
Ферран Торрес

"Барселона" офіційно оголосила про підписання форварда "Манчестера Сіті" Феррана Торреса.

Сума трансферу склала 55 млн євро, не враховуючи бонусів, які можуть зрости до 10 млн євро залежно від перемоги "Барси" в Лізі чемпіонів або успіху Феррана у завоюванні "Золотого м'яча" або "бутса".

21-річний гравець збірної Іспанії виявився дев'ятим у списку найдорожчих здобутків в історії каталонського клубу.

Звідки такі гроші у "Барселони", якщо минулого літа опубліковано фінансовий аудит, згідно з яким загальний борг клубу становив 1.5 млрд євро, запитує sportarena.com.

По-перше, в умовах оплати "Барселона" отримала відстрочку до 2025-го року, а перший грошовий переказ надішле лише до наступного літа.

По-друге, за деякими даними іспанських ЗМІ, президент Жоан Лапорта відновив переговори з люксембурзьким фондом CVC, через який "Барселона" минулого літа не змогла втримати Ліонеля Мессі і вступила в конфлікт із Ла Лігою.

Втім, немає однозначної відповіді, чи зможе "Барселона" зареєструвати Торреса, бо клуб, як і раніше, не вписується в стелю зарплат, яку встановлює Ла Ліга перед початком кожного сезону.

Нинішня стеля зарплат у "Барселони" становить 85% від загальних витрат, тоді як фонд зарплат у клубів чемпіонату Іспанії не може становити більше 70%, тому керівництву "блаугранас" не залишається іншого виходу в січні, як знизити фонд ЗП за рахунок продажу гравців на кшталт Самюеля Умтіті, Коутіньо або Сержіньо Деста, а також переглянути контракти інших футболістів у бік зниження зарплати та домогтися від них згоди на таку операцію.

Григорій МухінГригорій Мухін
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