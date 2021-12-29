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Голкіпер "Зорі" - другий за кількістю сейвів на груповому етапі Ліги конференцій УЄФА

Дмитро Мацапура здивував уболівальників і спеціалістів.

Дмитро Мацапура
Фото: ua-football.com
Дмитро Мацапура
Український голкіпер луганської "Зорі" Дмитро Мацапура став другим голкіпером групового етапу Ліги конференцій за кількістю виконаних сейвів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На рахунку 21-річного уродженця Харкова 24 сейви. Поступився він тільки Матвію Ігнонену з естонської "Флори", у якого на два більше.

  1. Матвій Ігнонен ("Флора") – 26 сейвів;
  2. Дмитро Мацапура ("Зоря") – 24 сейви;
  • 3-4. Матко Обрадович ("Мура"), Патрік Карлгрен ("Раннерс") – 22 сейви;
  • 5-6. Хайнц Лінднер ("Базель"), Олександр Попович ("Партизан") - 21 сейв.

Травма основного голкіпера луганчан Микити Шевченка в матчі-відповіді кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Рапіда" дозволила Мацапурі дебютувати на євроарені.

Дмитро провів усі шість матчів групового етапу ЛК, пропустивши 11 м'ячів, 7 з яких припали на два матчі з римською "Ромою".

За підсумками групового етапу турніру "Зоря" посіла третє місце у своїй групі, що не дозволило їй продовжити участь у єврокубку навесні 2022 року.

Григорій МухінГригорій Мухін
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