Голкіпер "Зорі" - другий за кількістю сейвів на груповому етапі Ліги конференцій УЄФА

Фото: ua-football.com Дмитро Мацапура

На рахунку 21-річного уродженця Харкова 24 сейви. Поступився він тільки Матвію Ігнонену з естонської "Флори", у якого на два більше.

Матвій Ігнонен ("Флора") – 26 сейвів; Дмитро Мацапура ("Зоря") – 24 сейви;

3-4. Матко Обрадович ("Мура"), Патрік Карлгрен ("Раннерс") – 22 сейви;

5-6. Хайнц Лінднер ("Базель"), Олександр Попович ("Партизан") - 21 сейв.

Травма основного голкіпера луганчан Микити Шевченка в матчі-відповіді кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Рапіда" дозволила Мацапурі дебютувати на євроарені.

Дмитро провів усі шість матчів групового етапу ЛК, пропустивши 11 м'ячів, 7 з яких припали на два матчі з римською "Ромою".

За підсумками групового етапу турніру "Зоря" посіла третє місце у своїй групі, що не дозволило їй продовжити участь у єврокубку навесні 2022 року.