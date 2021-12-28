Луческу запропонував одноклубникам із Бухареста 12 гравців "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу ініціював допомогу своєму рідному клубу "Динамо" Бухарест, який зазнає фінансових і, як наслідок, кадрових і спортивних труднощів.

Наставник румунського колективу Флавіус Стойкан повідомив, що готовий скористатися пропозицією "Динамо" про оренду гравців.

"Луческу - це людина, яка справді хоче допомогти. Мірча був тут і може реально оцінювати ситуацію.

Він дав мені список із 12 футболістів "Динамо", яких ми можемо орендувати. Тепер вибір за мною, потрібно вивчити, хто може допомогти нашій команді", - наводить слова спеціаліста sport.ro.

Зазначимо, що Стойкан з 2003 до 2007 року захищав кольори донецького "Шахтаря", коли його тренував Луческу.

Додамо, що "Динамо" Бухарест розташувався на передостанньому місці в чемпіонаті Румунії з 12 очками в активі після 21 туру.