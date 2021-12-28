Мбаппе, Левандовський і Роналду стали переможцями премії Globe Soccer Awards

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Напередодні в Дубаї (ОАЕ) в рамках програми всесвітньої виставки "Експо-2020" відбулася офіційна щорічна церемонія нагородження Globe Soccer Awards-2021.

Найкращим гравцем 2021 року визнано нападника ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Зазначимо, найчастіше найкращим гравцем року за версією Globe Soccer Awards визнавали Кріштіану Роналду – 4 рази за останні 5 років.

Кріштіану і цього разу "не пішов з поля" без нагороди. Португальця визнано найкращим бомбардиром усіх часів. Роналду, який у 2021 році із 46 забитими м'ячами поступився лише чотирьом гравцям, першим у професійному футболі забив 800 голів.

Cristiano Ronaldo needs no introduction to the Globe Soccer audience as he has been the winner of multiple Best Player awards, and has always been a mega star attraction at the awards ceremony. pic.twitter.com/HgRPScDmDb — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021

Додамо, що найкращим жіночим гравцем року стала іспанка Алексія Путельяс із "Барселони".

Форвард "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовський отримав Приз Марадони як найкращий бомбардир року. 2021-го поляк забив 69 голів і зробив 10 асистів.

Robert Lewandowski presented with the 2021 Globe Soccer MARADONA AWARD, by HH Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum — Chairman of Dubai Sports Council 🏆@lewy_official @dubaisc @sheikhmansoor #Lewandowski #RL9 #globesoccer pic.twitter.com/I8LcjTVM7k — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021

На цю нагороду претендували той-таки Мбаппе й Ерлінг Голанд – у обох форвардів по 49 голів. На четвертому місці розташувався Карім Бензема (47).

Globe Soccer Awards – щорічна церемонія нагородження, на якій відзначають гравців, які досягли найбільшого у футболі.

Переможців у різних номінаціях визначають шляхом голосування. Церемонію нагородження організовує Європейська асоціація клубів і футбольних агентів.

Нагадаємо, переможцем у номінації "Найкращий футбольний чоловічий клуб" визнано "Челсі".