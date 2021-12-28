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Мбаппе, Левандовський і Роналду стали переможцями премії Globe Soccer Awards

У Дубаї відбулася щорічна церемонія нагородження.

Фото: твіттер

Напередодні в Дубаї (ОАЕ) в рамках програми всесвітньої виставки "Експо-2020" відбулася офіційна щорічна церемонія нагородження Globe Soccer Awards-2021.

Найкращим гравцем 2021 року визнано нападника ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Зазначимо, найчастіше найкращим гравцем року за версією Globe Soccer Awards визнавали Кріштіану Роналду – 4 рази за останні 5 років.

Кріштіану і цього разу "не пішов з поля" без нагороди. Португальця визнано найкращим бомбардиром усіх часів. Роналду, який у 2021 році із 46 забитими м'ячами поступився лише чотирьом гравцям, першим у професійному футболі забив 800 голів.

Додамо, що найкращим жіночим гравцем року стала іспанка Алексія Путельяс із "Барселони".

Форвард "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовський отримав Приз Марадони як найкращий бомбардир року. 2021-го поляк забив 69 голів і зробив 10 асистів.

На цю нагороду претендували той-таки Мбаппе й Ерлінг Голанд – у обох форвардів по 49 голів. На четвертому місці розташувався Карім Бензема (47).

Globe Soccer Awards – щорічна церемонія нагородження, на якій відзначають гравців, які досягли найбільшого у футболі.

Переможців у різних номінаціях визначають шляхом голосування. Церемонію нагородження організовує Європейська асоціація клубів і футбольних агентів.

Нагадаємо, переможцем у номінації "Найкращий футбольний чоловічий клуб" визнано "Челсі".

Григорій МухінГригорій Мухін
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