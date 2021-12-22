Витрати "Ювентуса" на Роналду становили €277 млн, - ЗМІ

Флагман італійської спортивної журналістики La Gazzetta dello Sport проаналізувало менеджмент "Ювентуса" за останні п'ять років і фінансові труднощі, що виникли через неефективне управління.

За інсайдерською інформацією, "Стара синьйора" відзначилася неефективними інвестиціями на понад € 500 млн.

Проблеми почалися з трансферу 2016 року форварда "Наполі" Гонсало Ігуаїна, який обійшовся Bianconeri у € 106 млн при зарплаті € 7,5 млн за сезон.

Співпраця з форвардом Кріштіану Роналду, який нині виступає за "Манчестер Юнайтед", коштувала "Ювентусу" € 277 млн, включаючи вартість трансферу, зарплату та інші витрати.

Загальна вартість ексхавбека "Шахтаря", бразильця Дугласа Кости становила € 87 млн.

Перехід півзахисника Артура Мело також можна віднести до сумнівних угод: співвітчизник Кости обійшовся клубу у € 85 млн. На Федеріко Бернардескі пішло € 73 млн, на Деяна Кулушевського — € 49 млн. Адрієн Рабйо коштував € 29 млн, Марко П'яца — € 32 млн.