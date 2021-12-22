"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
ГоловнаСпорт

Витрати "Ювентуса" на Роналду становили €277 млн, - ЗМІ

"Стара синьйора" відзначилася неефективними інвестиціями на понад € 500 млн.

Витрати "Ювентуса" на Роналду становили €277 млн, - ЗМІ
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Флагман італійської спортивної журналістики La Gazzetta dello Sport проаналізувало менеджмент "Ювентуса" за останні п'ять років і фінансові труднощі, що виникли через неефективне управління.

За інсайдерською інформацією, "Стара синьйора" відзначилася неефективними інвестиціями на понад € 500 млн.

Проблеми почалися з трансферу 2016 року форварда "Наполі" Гонсало Ігуаїна, який обійшовся Bianconeri у € 106 млн при зарплаті € 7,5 млн за сезон.

Співпраця з форвардом Кріштіану Роналду, який нині виступає за "Манчестер Юнайтед", коштувала "Ювентусу" € 277 млн, включаючи вартість трансферу, зарплату та інші витрати.

Загальна вартість ексхавбека "Шахтаря", бразильця Дугласа Кости становила € 87 млн.

Перехід півзахисника Артура Мело також можна віднести до сумнівних угод: співвітчизник Кости обійшовся клубу у € 85 млн. На Федеріко Бернардескі пішло € 73 млн, на Деяна Кулушевського — € 49 млн. Адрієн Рабйо коштував € 29 млн, Марко П'яца — € 32 млн.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також