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У біатлоністки Макаряйнен відібрали Великий кришталевий глобус за перемогу в загальному заліку Кубка світу 8 років по тому

IBU переглянув підсумки сезону 2013/14.

У біатлоністки Макаряйнен відібрали Великий кришталевий глобус за перемогу в загальному заліку Кубка світу 8 років по тому
Кайси Макаряйнен
Фото: EPA/UPG

У фінської біатлоністки Кайси Макаряйнен відібрали перемогу в загальному заліку Кубка світу за підсумками сезону 2013/2014, повідомляє eurosport.ru.

Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) підтвердила, що Великий кришталевий глобус перейде до норвежки Туре Бергер через порушення антидопінгових правил Ольгою Зайцевою. Через вираховані в росіянки очки Бергер випередила колишню переможницю на 5 балів.

Тепер Макаряйнен – лише дворазова володарка БКГ. Стільки само в Бергер.

"Я навіть не знала, що ця справа ще розглядається, – сказала Макарайнен. - Минуло сім-вісім років, але спортивна кар'єра все ще може зробити сюрпризи. Ці моменти та почуття ніхто не забере. Через вісім років я забула деякі перипетії. У багатьох перегонах усе могло б скластися інакше, якби Зайцевій заборонили участь одразу після Сочі", - зауважила фінська спортсменка.

Нагадаємо, Зайцева була дискваліфікована за підвищений вміст солі в допінг-пробах. Через це Росія втратила "срібло" сочинської золотої для України олімпійської естафети.

Григорій МухінГригорій Мухін
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