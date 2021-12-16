Норвезька біатлоністка Ройселанд здобула третю перемогу в семи гонках сезону Кубка світу

У французькому Ансі спринтерськими перегонами в жінок стартував четвертий етап Кубка світу з біатлону.

Утретє цього сезону золоту медаль в особистих перегонах виборола норвежка Марте Ройселанд.

Раніше вона здобула перемогу в гонці переслідування на другому етапі у шведському Естерсунді, а також здобула "золото" в пасьюті на третьому етапі в Хохфільцені (Австрія).

У сьогоднішньому спринті друге місце дісталося Анаїс Бескон з Франції, трійку найсильніших замкнула представниця Швеції Ельвіра Еберг.

Найкращою з українок стала Олена Білосюк, яка посіла 18 місце, не допустивши жодного промаху.

Біатлон, Кубок світу. Ансі (Франція). Спринт, жінки

Марті Олсбю Ройселанд (0+0) 20:22,0 Анаїс Бескон (0+0) +15,4 Ельвіра Карін Еберг (2+0) +16,1

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