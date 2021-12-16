Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому
Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info
Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info
Мирослав Маринович: «Чи може бути життя суспільне без жертви? Моя відповідь: точно ні»
Мирослав Маринович: «Чи може бути життя суспільне без жертви? Моя відповідь: точно ні»
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
"Укрзалізниця" показала оновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"
"Укрзалізниця" показала оновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"
Промоутер Усика прокоментував пропозицію російського бізнесмена компенсувати втрати від проведення бою з Джошуа в Києві
Промоутер Усика прокоментував пропозицію російського бізнесмена компенсувати втрати від проведення бою з Джошуа в Києві
Корнієнко прокоментував заяву Богдана про зарплати в конвертах ”слугам народу”
Корнієнко прокоментував заяву Богдана про зарплати в конвертах ”слугам народу”
Coronavac не захищає від омікрону, судячи з попередніх даних, – Bloomberg
Coronavac не захищає від омікрону, судячи з попередніх даних, – Bloomberg
ГоловнаСпорт

Норвезька біатлоністка Ройселанд здобула третю перемогу в семи гонках сезону Кубка світу

Марте на чверть хвилини випередила найближчу суперницю.

Норвезька біатлоністка Ройселанд здобула третю перемогу в семи гонках сезону Кубка світу
Марте Ройселанд
Фото: EPA/UPG

У французькому Ансі спринтерськими перегонами в жінок стартував четвертий етап Кубка світу з біатлону.

Утретє цього сезону золоту медаль в особистих перегонах виборола норвежка Марте Ройселанд.

Раніше вона здобула перемогу в гонці переслідування на другому етапі у шведському Естерсунді, а також здобула "золото" в пасьюті на третьому етапі в Хохфільцені (Австрія).

У сьогоднішньому спринті друге місце дісталося Анаїс Бескон з Франції, трійку найсильніших замкнула представниця Швеції Ельвіра Еберг.

Найкращою з українок стала Олена Білосюк, яка посіла 18 місце, не допустивши жодного промаху.

Біатлон, Кубок світу. Ансі (Франція). Спринт, жінки

  1. Марті Олсбю Ройселанд (0+0) 20:22,0
  2. Анаїс Бескон (0+0) +15,4
  3. Ельвіра Карін Еберг (2+0) +16,1

...

  • 18. Олена Білосюк (0+0) +1:03,4
  • 29. Дарія Блашко (1+0) +1:10,9
  • 40. Юлія Джима (0+2) +1:24,2
  • 58. Ірина Петренко (0+0) +1:53,3
  • 94. Ольга Абрамова (3+1) +3:35,2
Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також