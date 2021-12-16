Норвезька біатлоністка Ройселанд здобула третю перемогу в семи гонках сезону Кубка світу

У французькому Ансі спринтерськими перегонами в жінок стартував четвертий етап Кубка світу з біатлону.
Утретє цього сезону золоту медаль в особистих перегонах виборола норвежка Марте Ройселанд.
Раніше вона здобула перемогу в гонці переслідування на другому етапі у шведському Естерсунді, а також здобула "золото" в пасьюті на третьому етапі в Хохфільцені (Австрія).
У сьогоднішньому спринті друге місце дісталося Анаїс Бескон з Франції, трійку найсильніших замкнула представниця Швеції Ельвіра Еберг.
Найкращою з українок стала Олена Білосюк, яка посіла 18 місце, не допустивши жодного промаху.
Біатлон, Кубок світу. Ансі (Франція). Спринт, жінки
- Марті Олсбю Ройселанд (0+0) 20:22,0
- Анаїс Бескон (0+0) +15,4
- Ельвіра Карін Еберг (2+0) +16,1
...
- 18. Олена Білосюк (0+0) +1:03,4
- 29. Дарія Блашко (1+0) +1:10,9
- 40. Юлія Джима (0+2) +1:24,2
- 58. Ірина Петренко (0+0) +1:53,3
- 94. Ольга Абрамова (3+1) +3:35,2