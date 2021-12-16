Українець знову зостався в запасі.

У рамках 17-го туру Англійської прем'єр-ліги на "Емірейтс" пройшло лондонське дербі, в якому "Арсенал" виявився сильнішим за "Вест Гем" – 2:0.

Тим самим "каноніри" посунули "хаммерс" із лігочемпіонського 4-го місця.

Крім того, наставник "Вест Гема" Девід Моєс установив антирекорд Прем'єр-ліги. Команди, які грали під його керівництвом проти "Арсеналу", жодного разу не виграли в "канонірів" на виїзді за 18 матчів.

На рахунку Моєса тепер 4 нічиї та 14 поразок.

Зазначимо, що, крім "Вест Гема", Моєс тренував "Евертон", "Манчестер Юнайтед" і "Сандерленд".

18 - David Moyes has never won away against Arsenal in the Premier League in 18 attempts (D4 L14), extending the record for the most times a manager has played away at a single club without ever winning in the competition. Torrid. — OptaJoe (@OptaJoe) December 15, 2021

Додамо, що цього разу шотландський фахівець повністю проігнорував Андрія Ярмоленка, який зазвичай епізодично з'являється у складі "молотків" у матчах АПЛ.