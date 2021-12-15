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Аґуеро оголосив про завершення кар'єри через проблеми із серцем

Останнім клубом аргентинця була "Барселона".

Аґуеро оголосив про завершення кар'єри через проблеми із серцем
Серхіо Агуеро
Фото: Mundo Deportivo

Легенда "Манчестера Сіті", а нині гравець "Барселони" Серхіо Аґуеро оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Таке рішення Серхіо ухвалив через проблеми із серцем. Нагадаємо, ще на початку листопада у форварда виявили серцеву аритмію.

33-річний аргентинець оголосив про це на спеціальній пресконференції.

"Лікарі сказали мені, що треба припинити грати. Я ухвалив це рішення десять днів тому. Робив усе можливе, щоб залишалися якісь сподівання, але їх було не так багато.

Я дуже пишаюся і дуже задоволений своєю кар'єрою. Я з п'яти років мріяв грати у футбол, щойно торкнувся м'яча. Завжди хотів грати в найвищому дивізіоні Аргентини, навіть не думав, що зможу виступати в Європі", - заявив Аґуеро, який дебютував у чемпіонаті Аргентини наймолодшим – у віці 15 років і 35 днів.

"Спасибі "Індепендьєнте", де я тренувався. Спасибі "Атлетіко", який зробив ставку на мене 18-річного. Спасибі "Манчестеру Сіті", там знають, як я до них ставлюся. Я віддав клубу все найкраще, і до мене ставилися дуже добре.

Спасибі "Барселоні" та Жоану Лапорті. Я знав, що прийшов до одного з кращих клубів світу, і тут дуже добре ставилися до мене.

І дякую збірній Аргентини, яку я люблю найбільше", – зазначив Аґуеро.

Додамо, що разом з "Атлетіко" Серхіо виграв Лігу Європи. А з "Манчестером Сіті" взяв усі трофеї в Англії: п'ять разів ставав чемпіоном країни, шість разів – переможцем Кубка Англійської ліги, одного разу вигравав Кубок Англії та тричі – Суперкубок Англії.

За збірну Аргентини Аґуеро забив 41 гол у 101 зустрічі, 2008 року став із нею чемпіоном Олімпійських ігор, а у 2021 році - володарем Копа Америка.

Григорій МухінГригорій Мухін
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