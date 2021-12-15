Гвардіола побив рекорд Клоппа в Англійській прем'єр-лізі

Фото: EPA/UPG Хосеп Гвардіола

Напередодні чинний чемпіон та лідер цього сезону Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" знищив у себе на "Етіхад" Л"ідс" – 7:0.

Відкрив рахунок у матчі Філ Фоден.

Цей гол дозволив головному тренеру "містян" Хосепу Гвардіолі встановити новий рекорд АПЛ.

500 - Phil Foden has scored Man City's 500th @premierleague goal under Pep Guardiola, in just his 207th game in charge, the fastest any manager has seen their sides reach 500 goals in the competition (previously Jürgen Klopp, 234). Landmark. #MCILEE — OptaJoe (@OptaJoe) December 14, 2021

Підлеглим іспанського фахівця знадобилося лише 207 ігор, щоб забити 500 голів у чемпіонаті Англії. Попередній рекорд належав Юргену Клоппу та "Ліверпулю", які досягли позначки у 500 голів за 234 матчі.