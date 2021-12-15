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Гвардіола побив рекорд Клоппа в Англійській прем'єр-лізі

"Містяни" при іспанці подолали позначку 500 голів за рекордну кількість матчів.

Хосеп Гвардіола
Фото: EPA/UPG
Хосеп Гвардіола

Напередодні чинний чемпіон та лідер цього сезону Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" знищив у себе на "Етіхад" Л"ідс" – 7:0.

Відкрив рахунок у матчі Філ Фоден.

Цей гол дозволив головному тренеру "містян" Хосепу Гвардіолі встановити новий рекорд АПЛ.

Підлеглим іспанського фахівця знадобилося лише 207 ігор, щоб забити 500 голів у чемпіонаті Англії. Попередній рекорд належав Юргену Клоппу та "Ліверпулю", які досягли позначки у 500 голів за 234 матчі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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