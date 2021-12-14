В АПЛ за тиждень було зареєстровано рекордну кількість випадків зараження коронавірусом

Англійська прем'єр-ліга опублікувала офіційні дані перевірок гравців і співробітників клубів на коронавірус.

За минулий тиждень Ліга зробила 3805 тестів, за результатами яких було виявлено 42 нові випадки зараження коронавірусом, що є рекордним показником з моменту, коли АПЛ запровадила протоколи безпеки та почала публікувати результати щотижневих перевірок, повідомляє пресслужба АПЛ.

"Ліга повернулася до суворіших заходів у зв'язку зі зростанням захворюваності. Ми також збільшимо частоту тестування футболістів і персоналу клубів. Ми тісно співпрацюватимемо з урядом і місцевими органами", - йдеться в заяві Прем'єр-ліги.

Зазначимо, що першим клубом, який зазнав рестарту спалаху захворюваності COVID-19, був лондонський "Тоттенгем", через що скасовано вже два його матчі.

Також проблему з коронавірусом виявлено в "Манчестері Юнайтед", у зв'язку з чим АПЛ перенесла матч "червоних дияволів" проти "Брентфорда", запланований на сьогодні.

Нагадаємо, Бундесліга на більшості стадіонів зачинила двері для вболівальників.