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World Triathlon ввела санкції проти Федерації тріатлону Росії через допінг

Протягом року ФТР не зможе організувати світові чи європейські змагання.

World Triathlon ввела санкції проти Федерації тріатлону Росії через допінг
Фото: triathlon.org

Міжнародна федерація тріатлону (World Triathlon) запровадила санкції проти Федерації тріатлону Росії (ФТР) через велику кількість допінгових випадків, повідомляє пресслужба World Triathlon.

Санкції діятимуть рік, протягом якого організація щоквартально перевірятиме виконання своїх вимог.

Крім того, у цей період ФТР не зможе організувати світові чи європейські змагання, тобто до кінця 2022 року.

Також передбачається, що протягом 2022 року російські посадові особи не зможуть обіймати посади у світових і європейських організаціях з тріатлону.

Російська сторона також має відшкодувати усі фінансові витрати, пов'язані з антидопінговими порушеннями.

Григорій МухінГригорій Мухін
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