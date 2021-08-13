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Міжнародна спілка тріатлону заявила про порушення антидопінгових правил російським учасником Олімпіади-2020

Ігор Полянський здав позитивний тест на ЕПО.

Міжнародна спілка тріатлону заявила про порушення антидопінгових правил російським учасником Олімпіади-2020
Ігор Полянський
Фото: Instagram

Пресслужба Міжнародної спілки тріатлону (World Triathlon) повідомила, що зразок допінг-проби атлета з Росії Ігоря Полянського "дав несприятливий аналітичний результат (AAF) на рекомбінантний еритропоетин (EПO)".

Зазначається, що проба взята World Triathlon під час позазмагального антидопінгового контролю 21 липня 2021 року у Владивостоці. World Triathlon проінформувала про випадок 5 серпня 2021 року лабораторія, акредитована WADA.

Спортсмен має право подати запит на перегляд проби B і оскаржити тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді - Антидопінговому управлінні (CAS ADD).

Але оскільки виявлений препарат - важкий допінг, який неможливо прийняти випадково, зробити це буде вкрай складно. Тому що ЕПО - це завжди ін'єкція. Препарат неможливо вжити, наприклад, з їжею або в результаті "зараження" від інших людей.

На Олімпійських іграх у Токіо Полянський зайняв 43-тє місце в особистій гонці і став 14-м у складі естафетного квартету.

Нагадаємо, саме на ЕПО попалася перед Олімпіадою українська тріатлоністка Юлія Єлістратова.

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