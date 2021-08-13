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Британський спортсмен став першим медалістом Олімпіади-2020, викритим у застосуванні допінгу

Легкоатлетична естафетна збірна Великої Британії може втратити срібну медаль.

Британський спринтер Чіджінду Уджа відсторонений від змагань після позитивного результату допінг-тесту на заборонену речовину, повідомляє ВВС.

27-річний Уджа входив у чоловічу команду Великобританії в естафеті 4х100 метрів, яка на початку серпня завоювала срібну медаль на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, поступившись лише 0,01 секунди італійському квартету спринтерів. Уджа в "срібному" забігу долав перший етап.

За повідомленням Департаменту з професійної етики в легкій атлетиці (AIU), Уджа тимчасово відсторонений від занять.

У пресрелізі AIU сказано, що допінг-проба атлета показала "наявність/використання забороненої речовини (остарин і S-23)".

Антидопінгові правила World Athletics свідчать: якщо спортсмен з ADRV виступав у складі естафетної команди, вона "автоматично дискваліфікується зі змагання з усіма наслідками для естафетної команди, включаючи позбавлення всіх титулів, нагород, медалей, очок, а також призів і винагороди за виступ".

Також повідомляють, що AIU почав дисциплінарне розслідування проти ще трьох спортсменів, обвинувачених у порушенні антидопінгових правил. Це грузинський штовхач ядра Бенік Абрамян, бігун на середні дистанції Седдікі Міко з Бахрейну і кенієць Марк Одіамбо.

У тесті Одіамбо знайдено стероїд метастерон, у Абрамяна - відразу кілька заборонених речовин, порушенням Міко є переливання крові.

Олімпійські ігри проходили в Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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