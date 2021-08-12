Зінченко заробляє £ 1 млн на рік, і це найменше в "Манчестері Сіті"

Фото: EPA/UPG Елегантний Олександр Зінченко

Минулого тижня Джек Гріліш став рекордним трансфером в історії Англійської прем'єр-ліги після угоди з "Манчестером Сіті" на 100 млн фунтів.

Цей трансфер серйозно вплинув на зарплатну відомість клубу, тому що гравець збірної Англії відразу увірвався в топ-4 найбільш високооплачуваних гравців "містян", повідомляє The Sun. Тижневий гонорар Джека дорівнює 230 млн фунтів.

А пальму лідерства продовжує утримувати бельгієць Кевін де Брейне - 385 тисяч фунтів на тиждень, або 20,2 млн на рік.

Зазначимо, що на останньому місці в першій команді розташувався Олександр Зінченко зі смішними, як для АПЛ, 20 тисячами фунтів на тиждень, або 1,04 млн на рік.

Нагадаємо, що контракт гравця збірної України закінчується у 2024 році.