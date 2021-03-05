"Манчестер Сіті" готовий майже вп'ятеро збільшити зарплату Зінченка - Claret and Hugh

Успішна гра Олександра Зінченка за "Манчестер Сіті" не залишилася поза увагою інших клубів Англійської прем'єр-ліги.

Зокрема, в послугах 24-річного українця зацікавлений "Вест Гем", повідомляє неофіційний рупор "хаммерз" Claret and Hugh.

Однак керівництво "містян" прагне утримати в команді Олександра і готує для нього новий контракт з покращеними умовами.

Згідно з умовами нового договору, гравець зароблятиме 90 тисяч фунтів на тиждень. Наразі Зінченко отримує 20 тисяч.

Зазначимо, після того як клуб покращив і продовжив контракт із Філом Фоденом, зарплата Зінченка стала найнижчою в першій команді.

Цього сезону українець провів 18 матчів за "містян" у всіх турнірах, віддавши одну результативну передачу. Поточна угоду футболіста з "МанСіті" розрахована до літа 2024 року.