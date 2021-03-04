Україну дискваліфікували в жіночій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону (оновлено)

У чеському Нове Мєсто жіночою естафетною гонкою 4х6 кілометрів стартував 9-й етап Кубка світу з біатлону.
У фінішному створі перемогу здобув шведський квартет, який на 1 секунду випередив збірну Білорусі.
Замкнула п'єдестал французька команда.
Збірна України в складі Дар'ї Блашко, Юлії Джими, Анастасії Меркушіної і Олени Підгрушної закінчила гонку четвертою. Однак після гонки наша команда була дискваліфікована.
Виявляється, під час другої передачі естафети від Джими до Меркушіної Юлія з першої спроби не зуміла торкнутися Анастасію, друга спроба була більш успішною, але стався цей контакт вже за межами відведеного для цього коридору.
Результати гонки:
- Швеція (0+6) 1:03:26,6
- Білорусь (0+9) +1,2
- Франція (1+8) +27,8
- Норвегія (1+10) +40,0
- США (0+7) +40,1
- Італія (0+10) +40,1
Оновлення. Вже після фінішу наша команда подала протест, мотивуючи це тим, що дотик приклада Анастасії Меркушіної Юлія Джима провела в межах коридору передачі естафети.
Протест був задоволений, і наша команда повернула собі заслужене четверте місце.
Остаточні результати гонки:
- Швеція (0+6) 1:03:26,6
- Білорусь (0+9) +1,2
- Франція (1+8) +27,8
- УКРАЇНА (1+10) +28,7
- Норвегія (1+10) +40,0
- США (0+7) +40,1
- Італія (0+10) +40,1