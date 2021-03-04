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Україну дискваліфікували в жіночій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону (оновлено)

У Чехії стартував 9-й етап КМ.

Україну дискваліфікували в жіночій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону (оновлено)
Фото: milanhutera

У чеському Нове Мєсто жіночою естафетною гонкою 4х6 кілометрів стартував 9-й етап Кубка світу з біатлону.

У фінішному створі перемогу здобув шведський квартет, який на 1 секунду випередив збірну Білорусі.

Замкнула п'єдестал французька команда.

Збірна України в складі Дар'ї Блашко, Юлії Джими, Анастасії Меркушіної і Олени Підгрушної закінчила гонку четвертою. Однак після гонки наша команда була дискваліфікована.

Виявляється, під час другої передачі естафети від Джими до Меркушіної Юлія з першої спроби не зуміла торкнутися Анастасію, друга спроба була більш успішною, але стався цей контакт вже за межами відведеного для цього коридору.

Результати гонки:

  1. Швеція (0+6) 1:03:26,6
  2. Білорусь (0+9) +1,2
  3. Франція (1+8) +27,8
  4. Норвегія (1+10) +40,0
  5. США (0+7) +40,1
  6. Італія (0+10) +40,1

Оновлення. Вже після фінішу наша команда подала протест, мотивуючи це тим, що дотик приклада Анастасії Меркушіної Юлія Джима провела в межах коридору передачі естафети. 

Протест був задоволений, і наша команда повернула собі заслужене четверте місце.

Остаточні результати гонки:

  1. Швеція (0+6) 1:03:26,6
  2. Білорусь (0+9) +1,2
  3. Франція (1+8) +27,8
  4. УКРАЇНА (1+10)  +28,7
  5. Норвегія (1+10) +40,0
  6. США (0+7) +40,1
  7. Італія (0+10) +40,1
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