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Головний тренер "Челсі" заявив, що вчився грати у футбол по записах матчів "Динамо"»

Томас Тухель захоплювався грою команд Лобановського.

Головний тренер "Челсі" заявив, що вчився грати у футбол по записах матчів "Динамо"»
Томас Тухель знімає капелюха перед Лобановським
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Челсі" Томас Тухель розповів про своє становлення як тренера. 

"Мій батько, який був тренером, коли я був дитиною, передав мені свою пристрасть до цієї роботи. Він був моїм наставником. Коли я був футболістом, багато почерпнув від Ральфа Рангніка. Ми були в третьому дивізіоні, і він показував нам відео з матчами "Парми" і київського "Динамо", щоб змусити нас грати так, як вони", - цитує інтерв'ю німецького фахівця клубному каналу "синіх" footboom.com.

Швидше за все, мова йде про "Динам"о Валерія Лобановського часів середини 90-х, так як Тухель грав в той час за "Ульм 1846", який очолював Рангнік.

"Це один з аспектів, який потім вплинув на мою кар'єру. Це було дійсно щось революційне", - зазначив нинішній наставник "Челсі".

"І звичайно ж, не можу не відзначити Пепа Гвардіолу. Він навчив того, як можна перемагати і при цьому добре грати. Як вигравати все, але при цьому залишатися скромним. Я щасливий мати можливість зустрітися з Гвардіолою в якості суперника. Кожен раз, коли я дивлюся матч його команди, можу чогось навчитися", - заявив Тухель.

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